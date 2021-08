© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Criminalità, atti vandalici, roghi e chi più ne ha più ne metta. A Roma tutto questo è ormai all'ordine del giorno. Bisogna intensificare i controlli e i pattugliamenti in tutta la città, investendo in sicurezza per garantire la serenità per tutti i cittadini". Lo scrive in un post su Facebook il candidato a sindaco per il centrodestra, Enrico Michetti. (Rer)