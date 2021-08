Migranti: Ong, aumento operazioni contrasto immigrazione illegale in Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sei mesi del 2021 sono aumentate le operazioni per il contrasto all’emigrazione illegale in Tunisia rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo ha dichiarato il portavoce dell’organizzazione non governativa Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), Ramadan Ben Omar, in una conferenza stampa organizzata per presentare il rapporto semestrale 2021. Secondo Ben Omar i tentativi di emigrazione clandestina bloccati dalle autorità sono in crescita del 36,59 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Il portavoce della Ong tunisina ha riferito che dal 25 luglio al 2 agosto, in concomitanza con la crisi istituzionale che ha visto il presidente Kais Saied prendere decisioni considerate in violazione della Costituzione, le autorità hanno bloccato ben 86 tentativi di emigrazione illegale, principalmente, arrestando un totale di 1.024 persone. Ben Omar ha chiarito che questi numeri sono considerati alti, ma non sono eccezionali. Secondo i dati del ministero dell’Interno italiano, il 24 per cento del totale dei migranti sbarcati in Italia è di nazionalità tunisina. In base a dati aggiornati al 3 agosto, la Tunisia è il primo Paese di provenienza dei migranti sbarcati in Italia con 7.076 persone, seguita da Bangladesh (4.196), Egitto (2.293), Costa d’Avorio (2.220), Guinea (1.491), Eritrea (1.428), Iran (1.341), Sudan (1.309), Marocco (1.081) e Iraq (904). (Tut)