Albania: ambasciatore Usa Grenell elogia premier Rama per progetto Open Balkans

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore statunitense Richard Grenell, già inviato speciale degli Usa per i Balcani, ha elogiato la leadership del premier albanese Edi Rama nel portare avanti l'iniziativa Open Balkans insieme con i vertici politici di Serbia e Macedonia del Nord. Al termine della sua visita in Albania, Grenell ha affermato che gli Usa stanno cercando opportunità di investimenti nei Balcani ed in questo senso l'iniziativa per la creazione di un mercato unico regionale è estremamente positiva. L'ambasciatore statunitense ha quindi criticato come "sbagliata" la decisione del premier kosovaro Albin Kurti di escludere il suo Paese dall'iniziativa Open Balkans. (Alt)