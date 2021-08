Lavoro: Lombardi (M5s Lazio), a Civitavecchia con Its rinnovabili doppio investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Creare sul posto, a Civitavecchia, le competenze e la manodopera necessarie ad alimentare il grande progetto di riconversione energetica ed industriale basato su fonti rinnovabili, in primis l'eolico off shore, è un doppio investimento: sul territorio, che diviene protagonista delle opportunità legate agli obiettivi globali della transizione ecologica, quali la neutralità climatica entro il 2050, e sui giovani e sulle future generazioni, che dopo essersi viste ipotecare il proprio futuro da scelte impattanti, ora con un percorso formativo ad hoc diventano gli attori principali, i forgiatori, del Cambiamento". Lo dichiara in una nota Roberta Lombardi (M5s), assessora alla Transizione ecologica e alla trasformazione digitale della Regione Lazio, commentando l'approvazione della delibera di giunta che prevede l'istituzione di sei nuovi Its nel Lazio, di cui uno a Civitavecchia dedicato proprio alla specializzazione di diplomati in energie rinnovabili. "Con questo provvedimento come Regione Lazio diamo un segnale importante ad un territorio che per anni ha tanto sofferto e che ora invece si vede inserito in un processo di riconversione a tutto tondo, dallo sviluppo economico all'occupazione fino alla formazione, dettato da una visione complessiva e non da una misura spot. Un processo che ha le sue radici anche in un percorso partecipato e condiviso con tutti gli attori del territorio e del settore. Solo così possiamo rendere concreti e declinare a livello locale la grande sfida globale della transizione ecologica", conclude Lombardi.(Com)