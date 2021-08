Congo-Kinshasa: nuovo attacco contro civili nell'est del paese, almeno 16 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 16 persone sono state uccise nel territorio di Irumu, nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), in un attacco che è stato attribuito alle Forze democratiche alleate (Adf), milizie attive nella regione orientale e note per le loro azioni cruente. Lo riferisce su Twitter il barometro del Nord Kivu, progetto collaborativo che monitora gli attacchi dei gruppi armati nel territorio congolese. L'attacco risale a lunedì scorso e si è verificato nel villaggio di Idohu. Le vittime sono civili. L'ondata di attacchi che negli ultimi mesi è tornata a colpire l'est del Paese ha suscitato la forte preoccupazione dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), che ha chiesto con urgenza un rafforzamento delle misure volte a proteggere i civili locali. L'invito vale in particolare per le due province del Nord Kivu e dell'Ituri, dove il parlamento congolese ha di recente rinnovato lo stato di assedio e la legge marziale dichiarati il 6 maggio - inizialmente solo per un mese - nel tentativo di frenare le violenze e proteggere gli abitanti della zona. Nel Nord Kivu una serie di attacchi condotti recentemente da un gruppo armato ha costretto alla fuga quasi 20 mila persone. (segue) (Res)