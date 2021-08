Emilia Romagna: domani conferenza su rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ridare nuova vita a edifici pubblici, o nella disponibilità pubblica, che non sono più utilizzati, per farne il "cuore" di un più ampio progetto di riqualificazione urbana, a beneficio dell'intera comunità. Progetti scelti insieme ai cittadini. Al via il nuovo bando della Regione per la rigenerazione urbana, destinato ai Comuni: obiettivi e modalità di partecipazione saranno illustrati dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e dall'assessora alla Programmazione territoriale, Barbara Lori, in una videoconferenza stampa in programma domani alle ore 14". L'annuncio in una nota della Regione Emilia Romagna. (Ren)