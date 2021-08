Camera: dal 6 agosto introdotta esibizione certificazioni Covid-19 nelle sedi di Montecitorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Collegio dei deputati Questori nella riunione odierna ha adottato una specifica deliberazione stabilendo che, a decorrere dal prossimo 6 agosto 2021, l’esibizione delle certificazioni Covid-19 previste dal decreto legge 23 luglio 2021, numero 105, sarà introdotta presso le sedi della Camera dei deputati. Lo rende noto Montecitorio. Nello specifico, l’obbligo della certificazione verde Covid-19 sarà previsto per le seguenti attività: per l’accesso alle strutture della ristorazione al chiuso con consumazione al tavolo; per la partecipazione a iniziative istituzionali, culturali e convegnistiche o a conferenze stampa che si svolgano nelle sedi della Camera; per l’accesso alle sedi della Biblioteca "Nilde Iotti" e dell’Archivio Storico della Camera dei deputati; per i candidati convocati presso le sedi della Camera per l’effettuazione di prove di concorso. La deliberazione del Collegio dei deputati Questori - si legge nella nota - si pone in linea con il costante indirizzo adottato dal momento dell’insorgere dell’emergenza pandemica in base al quale le misure di prevenzione e protezione sanitaria nelle sedi della Camera sono state adottate in coerenza con le indicazioni formulate dalle autorità sanitarie nazionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia nell’ordinamento generale. (Com)