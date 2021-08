Lazio: Legambiente, continua "Ricicla estate" in spiaggia, ieri a Terracina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua nel Lazio la prima edizione regionale di "Ricicla estate", la campagna di Legambiente con il contributo di Conai e il patrocinio della Regione Lazio, grazie alla quale gli attivisti del cigno verde stanno portando laboratori di educazione ambientale e rapporti sulla gestione dei rifiuti nelle spiagge di tutti i comuni costieri, incontrando amministratori, cittadini, giovani e giovanissimi. Ieri appuntamento particolare a Terracina (Lt) dove erano presenti, oltre all'equipaggio di "Ricicla estate" e i rappresentanti di Legambiente Lazio e del circolo locale "Pisco Montano", anche Ivan Illomei, Responsabile relazioni istituzionali di Conai e Danilo Zomparelli, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Terracina. "Con Ricicla estate continua il nostro viaggio per incontrare gli amministratori dei 24 comuni costieri sulle loro spiagge e parlare alla cittadinanza delle giuste modalità di conferimento dei rifiuti anche in vacanza - commenta Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio -. Con il motto è "La differenziata non va in vacanza", vogliamo costruire le dinamiche per poter aumentare ancor di più la bontà del ciclo dei rifiuti laddove i Comuni sono già virtuosi, ma anche dare una scossa positiva a quanti ancora non raccolgono risultati buoni e non raggiungono quel fatidico 65 per cento di differenziata che la legge italiana imponeva entro il 2012". (segue) (Com)