Lazio: Legambiente, continua "Ricicla estate" in spiaggia, ieri a Terracina (2)

- Dopo aver toccato tutti i comuni costieri della provincia di Roma e di Viterbo con giornate dedicate, il viaggio continua oggi nella splendida spiaggia Serapo di Gaeta. Poi, per completare questo tour estivo, nei prossimi giorni sarà il turno di Ventotene, Ponza, Minturno e San Felice Circeo. "Siamo noi cittadini a fare il primo passo nel circolo virtuoso del riciclo - dichiara Fabio Costarella, responsabile progetti territoriali speciali Conai -. Attraverso una raccolta differenziata di qualità: un impegno che non va dimenticato durante l'estate. Continuare a farla è importante sia in vista gli obiettivi nazionali di riciclo sia per tutelare il patrimonio ambientale delle nostre bellissime località costiere". (segue) (Com)