Lazio: Legambiente, continua "Ricicla estate" in spiaggia, ieri a Terracina (3)

- "Ricicla estate a Terracina' è stato un evento molto partecipato da cittadini e turisti su una delle spiagge libere a vocazione sociale come quella davanti alla ex colonia estiva Pro-Infantia di Terracina che vorremmo continuasse a mantenere proprio questa vocazione sociale - conclude Anna Giannetti presidente del circolo Legambiente Pisco Montano di Terracina -. Terracina deve continuare a migliorare le proprie performance sulla percentuale di differenziata ponendosi obiettivi sfidanti sia sul fronte della riduzione della frazione dell'indifferenziato pro-capite, sia sul fronte della riduzione della frazione plastica e avviare una politica favorevole al compostaggio individuale e di comunità per ridurre la frazione organica. E deve cominciare da subito a ridurre i costi di gestione del servizio e ad introdurre premialità agli utenti virtuosi attuando il sistema a tariffa puntuale e irrogare sanzioni anche pesanti per la mancata differenziata o per l'abbandono dei rifiuti. Saremo quindi felici di collaborare con il Conai e l'Amministrazione Comunale per avviare progetti concreti se guidati da chiari e misurabili obiettivi da raggiungere". (Com)