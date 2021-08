Decreto Cybersicurezza: Aimi (FI), bene misure ma contro attacchi servono professionisti altamente preparati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Enrico Aimi, intervenendo in Aula in discussione generale sul decreto legge recante misure sulla cybersicurezza, ha affermato: "La sicurezza nazionale non riguarda solo la difesa dei nostri confini geografici, terrestri e marittimi che vanno seriamente presidiati, ma anche quelli del cyberspazio. Ciò che è accaduto con l'attacco al sistema informatico della regione Lazio - ha continuato il parlamentare - dimostra che il nostro Paese, oggi, in uno scenario che ha al centro una grande rivoluzione tecnologica, è estremamente vulnerabile e fragile. Dobbiamo dunque reagire con forza. Il provvedimento che stiamo votando oggi - e al miglioramento del quale Forza Italia ha dato un contributo determinante - è una risposta adeguata ma bisogna fare di più. Non bastano più solo gli articoli 615 ter (accesso abusivo a sistema informatico) e 629 (estorsione) del codice penale per arginare e punire attacchi simili, ma occorre individuare professionisti ed esperti altamente preparati che si occupino di cybersicurezza e che siano totalmente fedeli alla nazione. Solo così potremo difendere noi stessi, i nostri affetti, le nostre case, la nostra Italia". (Com)