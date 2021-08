Emirati: quattro petroliere segnalano di aver “perso il controllo” al largo di Fujairah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a quattro il numero di navi che hanno segnalato di aver “perso il controllo” dei propri comandi al largo del porto emiratino di Fujairah nel Mare dell’Oman. Alla petroliera battente bandiera di Singapore Golden Brilliant, la prima a lanciare l’avviso, si sono aggiunte le petroliere Velos Forza (Isole Marshall), Abyss (Vietnam) e Khamdenu (Isole Cook), in base a quanto riferisce il portale di monitoraggio marittimo “Marine Traffic”. Il dipartimento per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto) ha elevato inoltre l’allerta per una delle navi da incidente a potenziale dirottamento. La serie di potenziali incidenti avvenuti nelle acque del Golfo dell’Oman giunge dopo l’attacco che lo scorso 29 luglio ha coinvolto la nave cisterna Mercer Street di proprietà giapponese e gestita dalla compagnia Zodiac Maritime dell’imprenditore Eyal Ofer. L’attacco costato la vita a due marinai, rispettivamente un cittadino romeno e uno britannico, è stato attribuito da Israele, Stati Uniti e Regno Unito all’Iran che invece ha negato qualsiasi coinvolgimento. Attualmente la petroliera Mercer Street si trova ancorata al largo del porto di Fujairah. (Res)