Covid: Laforgia (Leu) su certificato verde, polemica di Salvini ha fini elettorali

- "La polemica di Salvini sul Green pass ha unicamente fini elettorali, non è certo legata alla ripresa del Paese e alla tutela della salute dei cittadini. Se lo seguissimo, ripiomberemmo nell'incubo di nuove chiusure. Il governo faccia ogni cosa in suo potere per riaprire le scuole in presenza, garantire la sicurezza del trasporto pubblico, incentivare la vaccinazione che ci sta consentendo di ridurre drasticamente le ospedalizzazioni". Lo afferma il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Rin)