Messico: a luglio fiducia consumatori si ferma a luglio dopo quattro mesi in aumento (3)

- Secondo i dati del ministero della Salute, a tutto lunedì 2 agosto il numero totale di contagi è arrivato a quota 2 milioni 861 mila 498, mentre i decessi riconducibili alla covid-19 sono 241.279. Ad oggi, stando alle statistiche di "Our World in data", in Messico è stato vaccinato il 36 per cento della popolazione: in America latina è il decimo paese per quota di vaccinati, una classifica guidata dall'Uruguay (73 per cento). Secondo quanto ha riferito il viceministro della Salute, Hugo Lopez-Gatell, "il 97 per cento delle persone oggi ricoverate in ospedale non è stato vaccinato. Il restante 3 per cento sono persone che soffrono malattie in grado di causare situazioni immunodepressive importanti", circostanza che potrebbe giustificare la parziale inefficacia dei vaccini. (Mec)