Nepal: Covid, 2.448 nuovi casi portano totale a più di 700 mila

- Il ministero della Sanità del Nepal ha riferito oggi 2.448 nuovi casi di coronavirus e 24 decessi. Il totale dei contagi è salito a 702.097 mentre quello delle vittime a 9.922, con un tasso di letalità dell’1,5 per cento. Secondo il bollettino ministeriale quotidiano, ieri sono stati effettuati 16.718 test, di cui 10.638 molecolari e 6.080 antigenici. Il totale dei test basati sulla reazione a catena della polimerasi ha raggiunto 3.633.118. I casi attivi sono 32.059 mentre quelli risolti sono 660.116, con un tasso di guarigione del 94 per cento; 1.994 pazienti sono stati dichiarati guariti oggi. Le strutture per la quarantena ospitano 371 persone. La maggior parte dei nuovi contagi si concentra nei tre distretti della Valle di Katmandu: 613 in quello della capitale, 177 in quello di Patan (Lalitpur) e 114 in quello di Bhaktapur. I tre distretti della Valle sono stati in lockdown per quasi due mesi a partire dal 29 aprile; dal 22 giugno le restrizioni sono state allentate. Finora, su una popolazione di circa 30 milioni di abitanti, 4.254.540 hanno ricevuto una dose di vaccino e 2.002.703 due dosi, per un totale di 6.257.243 somministrazioni.(Inn)