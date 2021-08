Sardegna: tragedia a Golfo Aranci, muore un sub di 52 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sub di 52 anni, R.M., originario del Canada e residente in Svizzera, è morto a Golfo Aranci mentre si trovava in un gommone insieme a un gruppo diving. A quanto si apprende sembra che il sub al temine di una immersione sia risalito in superficie già con difficoltà respiratorie. Portato a terra è intervenuta l'ambulanza medicalizzata della Assl di Olbia e malgrado i lunghi tentativi di rianimazione, l'uomo non ha mai ripreso conoscenza. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il tribunale di Tempio Pausania il personale militare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci ha posto sotto sequestro l'attrezzatura del sub e ha avviato l'attività di indagine. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Golfo Aranci. (Rsc)