Bielorussia: Tikhanovskaya, in contatto con l’Ucraina su casi Shyshov e Tsimanousskaya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, è in contatto con l’Ucraina in merito al caso dell’atleta olimpionica Krystsina Tsimanousskaya e della morte dell'attivista Vitaly Shyshov a Kiev. Lo ha riferito la stessa Tikhanovskaya. “Siamo in contatto con il ministero degli Esteri ucraino in merito alla morte dell’attivista bielorusso Vitaly Shyshov e a quanto accaduto all’atleta Krystsina Tsimanousskaya, il cui marito è fuggito dalla Bielorussia all’Ucraina. “Siamo grati alle autorità ucraina per la pronta reazione e per il sostegno espresso ai bielorussi perseguitati”, ha scritto la leader dell’opposizione su Twitter. Un sostegno confermato, oltre che dal premier Boris Johnson, anche dal ministro degli Esteri, Dominic Raab. "Oggi ho incontrato il coraggioso leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya per discutere del sostegno incrollabile del Regno Unito al movimento democratico in Bielorussia. Siamo solidali con il popolo bielorusso, la società civile e i media indipendenti", ha scritto Raab su Twitter. (segue) (Rel)