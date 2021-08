Bielorussia: Tikhanovskaya, in contatto con l’Ucraina su casi Shyshov e Tsimanousskaya (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivista bielorusso Vitaly Shishov, scomparso ieri, è stato trovato morto in un parco a Kiev. È quanto riferito dalla polizia ucraina. Shishov guidava l'organizzazione noprofit Belarusian House (Bdu), con sede nella capitale ucraina. L'organizzazione aiuta i cittadini bielorussi a fuggire dalle persecuzioni. La polizia ha avviato un procedimento penale per suicidio, ma ha fatto sapere in una nota che indagherà su tutte le possibilità, compresa quella di un omicidio mascherato da suicidio. L'atleta olimpionica Krystsina Timanousskaya dovrebbe invece volare da Tokyo a Varsavia domani mattina, dopo aver ricevuto un vusti umanitario da parte della Polonia. L'atleta bielorussa domenica stava per essere ricondotta in patria da Tokyo, dove stava partecipando alle Olimpiadi, contro la sua volontà, dopo che ha pubblicamente criticato lo staff tecnico e i suoi allenatori, accusandoli di negligenza. (Rel)