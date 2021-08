Nepal: Covid, governo punta a completare vaccinazione entro metà aprile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora, su una popolazione di circa 30 milioni di abitanti, 4.254.540 hanno ricevuto una dose di vaccino e 2.002.703 due dosi, per un totale di 6.257.243 somministrazioni. Il Nepal ha lanciato la campagna di vaccinazione il 27 gennaio con il Covishield, di cui ha ricevuto un milione di dosi in dono dall’India, un milione acquistato e 348 mila attraverso Covax (per un totale di 2.348.000). Katmandu ha poi dovuto rivolgersi ad altri fornitori, in particolare alla Cina, da cui è arrivato il Vero Cell, e agli Stati Uniti, da dove sono giunti 1,5 milioni di dosi di J&J attraverso l’iniziativa Covax. (Inn)