Hong Kong: portale di informazione "Initium" si trasferirà a Singapore per "declino libertà di stampa"

- Il portale di informazione in lingua cinese di Hong Kong "Initium" si trasferirà a Singapore a causa dell'indebolimento della libertà di stampa. Lo ha annunciato oggi la stessa testata, dopo che il giornalista Steve Vines e l'artista Kacey Wong hanno confermato separatamente di aver lasciato la città a causa del "declino delle libertà". "Negli ultimi sei anni, la strada per la libertà si è sempre fatta più pericolosa", ha scritto la direttrice esecutiva di "Initium", Susie Wu, in un articolo pubblicato in occasione del sesto anniversario di attività della piattaforma mediatica, riferendosi alla perdita di posizioni nelle classifiche annuali sulla libertà di stampa. (segue) (Cip)