Hong Kong: portale di informazione "Initium" si trasferirà a Singapore per "declino libertà di stampa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso Ronson Chan, il presidente dell'Associazione dei giornalisti di Hong Kong (Hkja), il principale sindacato della categoria, ha dichiarato: "La libertà di stampa di Hong Kong è a brandelli, mentre la Cina rimodella la propria immagine autoritaria", aggiungendo di temere l'arrivo di "leggi sulle notizie false". "L'anno passato è sicuramente l'anno peggiore finora per la libertà di stampa", ha detto il presidente. Il sindacato ha pubblicato un rapporto sull'impatto subito dalla stampa da quando Pechino ha imposto la legge sulla sicurezza nazionale un anno fa per reprimere le proteste democratiche dell'anno prima. Gli autori hanno sottolineato l'incarcerazione del magnate dei media pro-democrazia Jimmy Lai e il congelamento dei beni del suo quotidiano "Apple Daily", un provvedimento che ha portato alla chiusura del tabloid. Più di 700 giornalisti hanno perso il lavoro mentre Lai e diversi dirigenti della testata "Apple Daily" sono attualmente in carcere, accusati di aver tentato di sovvertire "la sicurezza nazionale cinese con i contenuti del giornale". (segue) (Cip)