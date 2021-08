Francia: Corsica, attivato il “piano bianco” a causa dell’aumento dei casi di Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell'impennata dei casi di contagio da Covid-19, è stato avviato questa mattina in Corsica il “piano bianco”. Lo ha riferito l'Agenzia regionale della sanità all’emittente televisiva “Bfmtv”, confermando le informazioni pubblicate da “Corse-Matin”. Il piano bianco, predisposto nel 2004, è un sistema che permette di far fronte a situazioni sanitarie eccezionali. Nel caso specifico della Corsica, si tratta di far fronte all'afflusso di pazienti legati all'epidemia di Covid-19. Secondo il quotidiano regionale, l'isola ha un tasso di incidenza estremamente elevato, il più alto della Francia dopo la Martinica. Secondo i dati del Sistema sanitario francese, ieri 14 persone positive al Covid sono state ricoverate in terapia intensiva in Corsica rispetto alle 1.232 nel resto della Francia. La Corsica, meta estremamente ambita dai turisti in estate, era stata oggetto nei giorni scorsi di nuove misure restrittive, in particolare il ripristino dell’obbligo di indossare la mascherina in zone densamente popolate in alcune parti dell'isola.(Frp)