Roma Metropolitane: Figliomeni (Fd'I), Raggi esegua indirizzo Aula con ordine del giorno

- "Esprimiamo grande soddisfazione per l'approvazione, nella giornata di ieri, dell'ordine del giorno n. 2037, a mia prima firma, con 14 voti favorevoli e 13 astenuti e con il quale abbiamo chiesto la tutela dei 150 lavoratori di Roma Metropolitane chiedendo che gli venga garantita una regolare corresponsione dei salari". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Inoltre, tra le altre cose - aggiunge - abbiamo chiesto che l'amministrazione Raggi proceda alla messa in sicurezza della società evitando il fallimento della stessa che comporterebbe delle gravi ripercussioni sulle progettazioni e sugli appalti. Ecco quale dovrebbe essere la stella polare della prossima consiliatura che, siamo convinti sarà di centrodestra, ossia tutelare i lavoratori che più di tutti hanno sofferto questi cinque anni di scelte scellerate e, al contempo, far sì che la città non si veda pregiudicata ogni forma di futuro sviluppo. Ecco quello che abbiamo sempre fatto con numerosi atti che ho avuto modo di presentare ripetutamente e quello che faremo in futuro per il bene dei cittadini e di Roma Capitale d'Italia". (Com)