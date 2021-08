Roma 2021: Gualtieri, sport sarà fondamentale, convocheremo stati generali dell'associazionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste settimane lo sport italiano ha regalato a tutti noi emozioni indescrivibili che resteranno nella storia. Ma a Roma, purtroppo, la situazione dello sport di base è drammatica". Lo scrive su Facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri. "Il nostro programma è in via di ultimazione ma ormai ci siamo. Ecco qualche anticipazione con una premessa: lo sport dovrà essere uno degli asset di rinascita della città. Convocheremo immediatamente gli Stati generali dell’associazionismo sportivo romano, coinvolgendo le circa 6 mila realtà cittadine che in questi anni hanno sempre trovato le porte del Campidoglio sbarrate. Sarà un’occasione storica per ricostruire un rapporto sinergico tra queste realtà di base e l’amministrazione comunale in un percorso condiviso di certezze, tanto più necessarie dopo l’emergenza Covid". (segue) (Rer)