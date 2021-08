Roma 2021: Gualtieri, sport sarà fondamentale, convocheremo stati generali dell'associazionismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma ha una carenza inaccettabile di impianti sportivi - spiega Gualtieri -. Ci muoveremo subito per garantire un impianto al chiuso per il basket e il volley romano di alto livello (serie A1 e A2), per evitare che le squadre cittadine continuino a dover giocare fuori dal territorio della Capitale - aggiunge Gualtieri -. Nell’ambito del grande patto per la rigenerazione urbana che intendiamo lanciare, troveranno spazio i progetti necessari a dotare ogni municipio di un palazzetto dello sport, che dovrà costituire un importante punto di riferimento per i quartieri. Grazie alle risorse del Pnrr, restituiremo alla fruizione pubblica il patrimonio di strutture sportive con particolare attenzione a palazzetti, palestre, spazi esterni scolastici, piste ciclabili, punti verdi di qualità, anche con strumenti concessori più moderni ed economicamente sostenibili". (Rer)