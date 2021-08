Roma: Rampelli (Fd'I), Raggi intervenga subito per bloccare operazione Amazon deposito piazza Ragusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca Raggi intervenga subito per bloccare l'operazione Amazon sul deposito di piazza Ragusa". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. "Il Comune acquisti l'area per farne un importante esempio di rigenerazione urbana - aggiunge - al servizio della residenza e della città intera. Come Fratelli d'Italia diamo la nostra disponibilità alla maggioranza di sostenere ogni atto politico e amministrativo che vada in questa direzione nell'interessa della città". (Com)