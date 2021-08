Roma: Pd, assessore non ha fatto nulla per riqualificare servizi igienici stazione Tiburtina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore capitolino alla città in movimento Calabrese chieda scusa ai lavoratori del trasporto pubblico locale: dall'ultima commissione di quattro mesi or sono non ha fatto nulla per apportare le migliorie necessarie ai servizi igienici del capolinea di Tiburtina". Lo dichiara in una nota Giovanni Zannola, consigliere capitolino del Partito democratico. "Siamo purtroppo venuti a conoscenza dalla Commissione Trasparenza Controllo e Garanzia di questa mattina che le istanze sì nostre, ma soprattutto dei Sindacati e dei Rappresentanti della Sicurezza dei Lavoratori stessi, sono state del tutto ignorate e disattese - aggiunge Zannola -. In questi giorni verrà programmato un nuovo sopralluogo, ma non aspettiamo la prossima consiliatura, i diritti dei lavoratori non possono attendere" aggiunge Zannola che chiede tempi certi. "Eravamo in attesa della risposta del sopralluogo deciso dalla commissione Mobilità che avrebbe dato il via alla creazione dei bagni in struttura, ma sarà un'attesa vana" commenta il responsabile dei Trasporti del Pd Roma Leonardo Di Matteo che esprime "il proprio il dissenso per la situazione venutasi a creare: lavoratori che costituiscono una risorsa cruciale all'interno del polo direzionale della Stazione Tiburtina non meritano bagni chimici malsani e maleodoranti". (segue) (Com)