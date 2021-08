Roma: Pd, assessore non ha fatto nulla per riqualificare servizi igienici stazione Tiburtina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una questione non solo di decoro urbanistico - aggiunge Claudio Chiovenda e Margherita Bruno, rispettivamente segretario e presidente circolo Pd Atac - ma anche di salvaguardia della sicurezza dei lavoratori che hanno il diritto a svolgere la propria attività in un ambiente salubre". "I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di Atac si dichiarano - si legge nella nota Pd - pronti a ricorrere agli organismi preposti in materia di salute e sicurezza qualora gli interventi strutturali richiesti non vedranno luogo in un'area che presenta circa 15 linee bus e dove giornalmente ci lavorano nei turni circa 300 lavoratori". "Andremo comunque avanti nella nostra battaglia. Avevamo promesso che avremmo vigilato e purtroppo dobbiamo registrare una noncuranza dell'amministrazione comunale che rappresenta una sconfitta per tutti gli autisti del trasporto: ne avrebbe beneficiato l'intera cittadinanza sia in termini di decoro che di servizio offerta", conclude Zannola che nei prossimi giorni "è intenzionato a protocollare e chiedere l'accesso agli atti del progetto". (Com)