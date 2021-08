Clima: gruppo di istituzioni finanziarie britanniche coinvolto in piano per eliminazione impianti a carbone in Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di istituzioni finanziarie britanniche pianifica di collaborare con le autorità locali nell'eliminazione graduale degli impianti a carbone in Asia, acquisendo una serie di impianti con l'obiettivo di chiuderli entro 15 anni. Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Guardian", le società coinvolte nell'iniziative sono Hsbc, Citi e BlackRock Real Assets e l'assicuratore britannico Prudential, che stanno lavorando con la Banca di sviluppo asiatico. Secondo il rappresentante dell'Ong Market Forces, Adam McGibbon, questa iniziativa sarà di successo "solamente se Hsbc si impegnerà a non finanziare più l'espansione dell'industria fossile e ad eliminare gradualmente i finanziamenti in linea con gli obiettivi degli accordi di Parigi". "Altrimenti si tratterà solo di un tentativo di Hsbc di fare soldi sulla catastrofe ambientale", ha aggiunto.(Rel)