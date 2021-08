Cina: ministro Esteri Wang, "Mar Cinese Meridionale non è arena di scontro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mar Cinese Meridionale non è e non dovrebbe essere un'arena di scontro tra le grandi potenze. Lo ha affermato il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, facendo appello al mantenimento della pace e della stabilità regionale. Il ministro, che ha parlato nel corso della riunione ministeriale odierna con i leader dei Paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), ha anche evidenziato che Pechino continuerà a impegnarsi nella Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar Cinese Meridionale (Doc). "Le controversie dovrebbero essere affrontate pacificamente attraverso negoziati e consultazioni da parte dei Paesi direttamente coinvolti", ha affermato Wang, invitando ad astenersi da azioni unilaterali che possano intensificare i conflitti in campo marittimo. Con l'impegno congiunto di Cina e Asean, la situazione nel Mar Cinese Meridionale "è rimasta generalmente stabile" e "la libertà di navigazione e sorvolo è protetta dalla legge internazionale", ha precisato Wang, dopo aver sostenuto che "alcuni Paesi al di fuori della regione sono diventati fonte di problemi per la stabilità nel Mar Cinese Meridionale". (segue) (Cip)