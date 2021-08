Cina: ministro Esteri Wang, "Mar Cinese Meridionale non è arena di scontro" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Precedentemente, il ministro della Difesa giapponese, Nobuo Kishi, ha invitato la comunità internazionale a "prestare maggiore attenzione alla sicurezza nazionale dell'isola di Taiwan", a seguito dell'incursione sempre più intensa della Cina nello Stretto di Taiwan. Dal settembre dello scorso anno, infatti, la Cina ha inviato regolarmente aerei militari nell'angolo sud-occidentale della Zona di identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan. Anche navi militari cinesi sono state avvistate con crescente frequenza nelle acque al largo della costa orientale di Taiwan. "La chiave per impedire a Pechino di usare la forza militare contro Taipei potrebbe essere la pressione internazionale", ha detto Kishi in un'intervista di ieri al "Financial Times", aggiungendo che "invece di prestare attenzione allo scontro militare, la società internazionale dovrebbe incentivare alla tutela dell'isola". (segue) (Cip)