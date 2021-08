Sicurezza: Morelli, strategia cloud nazionale non più rimandabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'anno "dell'emergenza pandemica e dell'aumento esponenziale del volume di informazioni sanitarie da proteggere, la strategia del cloud nazionale, su cui ho già depositato una proposta di legge alla Camera dei deputati, non è più rimandabile". È quanto dichiara il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli. "Il cyberattacco ai sistemi informatici della regione Lazio, e in particolare il Centro elaborazione dati (Ced), che gestisce l'intera struttura informatica regionale, è l'ennesima conferma - conclude l'esponente dell'esecutivo in una nota - di quanto siano vulnerabili le nostre infrastrutture informatiche". (Com)