Vaticano: Papa, evangelizzare non significa fare proselitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vocazione propria della Chiesa è di evangelizzare, che non significa fare proselitismo: lo ha detto il Santo Padre nel video diffuso oggi con l'intenzione di preghiera per il mese di agosto diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa sul tema La Chiesa in cammino: "Preghiamo per la Chiesa, perché riceva dallo Spirito Santo la grazia e la forza di riformarsi alla luce del Vangelo". Bergoglio ha spiegato: "Potremo rinnovare la Chiesa solo grazie al discernimento della volontà di Dio nella nostra vita quotidiana e avviando una trasformazione guidati dallo Spirito Santo. La riforma di noi stessi, come persone: è questa la trasformazione. Lasciare che lo Spirito Santo, che è il dono di Dio nei nostri cuori, ci ricordi ciò che Gesù ha insegnato e ci aiuti a metterlo in pratica".(Civ)