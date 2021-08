Modena: Capone su sicurezza su lavoro, chiediamo al governo nuove regole, controlli e formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una tragica morte sul luogo di lavoro. Una donna di 40 anni, madre di una bimba di 4 anni, è rimasta incastrata in una fustellatrice mentre lavorava in un'azienda nel modenese. Dal governo ci aspettiamo azioni concrete per fermare una strage quotidiana inaccettabile e chiediamo con urgenza di intervenire con nuove regole e maggiori controlli ispettivi, ma anche progetti di formazione continua che riguardino le imprese, i lavoratori e il mondo della scuola". Lo affermano, in una nota congiunta, Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl e Tullia Bevilacqua, segretario Ugl Emilia-Romagna, in merito alla morte di una operaia in un'azienda in via Panaria a Camposanto, in provincia di Modena. "L'Ugl esprime il suo profondo cordoglio alla famiglia della vittima e si unisce al suo dolore", aggiungono i sindacalisti, che ribadiscono "la necessità di avviare iniziative di tutela dei lavoratori". La manifestazione "Lavorare per vivere", promossa dall'Ugl, intende sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni proprio sul dramma delle morti sul lavoro, "che deve diventare una delle priorità dell'azione di governo", concludono Capone e Bevilacqua.(Com)