Emilia Romagna: Lori, consiglieri sollecitano prezzario ma è stato già approvato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il consigliere Tagliaferri è stato troppo tempestivo: proprio ieri, come da impegni assunti, la giunta ha approvato il nuovo elenco regionale dei prezzi 2021 dei lavori pubblici". Così l'assessore regionale alla Programmazione territoriale dell'Emilia Romagna Barbara Lori: "Sono stati revisionati i capitoli relativi a isolamento termico, opere metalliche, centrali termiche, infissi, impianti fotovoltaici, in considerazione del fatto che l'Elenco Prezzi rappresenta, anche per i soggetti privati, uno degli strumenti da utilizzare per la verifica della congruità dei costi in relazione agli interventi previsti dal decreto Rilancio. L'impianto e l'articolazione complessiva del prezziario 2021 sono rimasti invece sostanzialmente invariati rispetto alla versione precedente." (Ren)