Roma 2021: Gualtieri, convocheremo nei primi 100 giorni Osservatorio sportivo scolastico

- "Convocheremo nei primi 100 giorni l’Osservatorio sportivo Scolastico Capitolino (mai più riunito dal 2018) per l’immediato prolungamento degli affidamenti di impianti e palestre comunali fino al 31 Agosto 2023, con relativa chiusura del contenzioso sui canoni. Faremo tutto questo e molto di più, non solo per rilanciare lo sport, ma per far rinascere Roma". Lo scrive su Facebook il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra Roberto Gualtieri. "Valorizzeremo in chiave sportiva tutti i luoghi all’aperto dove è possibile praticare attività motorie (parchi, ville storiche, cortili, giardini, terrazze condominiali), anche attraverso affidamenti alle realtà associative di base - aggiunge -. Daremo anche specifica attenzione alla vocazione sportiva del Tevere, per trasformare il fiume e le sue sponde nella più grande 'palestra a cielo aperto' di Roma. Pieno sostegno a tutti gli eventi sportivi, a cominciare da quelli dei singoli municipi (attraverso una moratoria per evitare il pagamento dei servizi comunali), fino a quelli di rilevanza nazionale e internazionale, perché siano volano di rilancio e trasformazione della città, con progetti di riqualificazione del territorio", conclude. (Rer)