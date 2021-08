Vaticano: Papa, la Chiesa attraversa crisi perché è viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, illustrando l'intenzione di preghiera per il mese di agosto, ha osservato: "La Chiesa ha sempre delle difficoltà, attraversa sempre delle crisi, perché è viva: le cose vive entrano in crisi. Solo i morti non entrano in crisi". Il Santo Padre ha esortato a riformare noi stessi per ambire a riformare la Chiesa: "Iniziamo a riformare la Chiesa con una riforma di noi stessi – ha detto - senza idee prefabbricate, senza pregiudizi ideologici, senza rigidità, ma avanzando a partire da un'esperienza spirituale, un'esperienza di donazione, un'esperienza di carità, un'esperienza di servizio". Quindi il Pontefice ha concluso con un auspicio: "Sogno un'opzione ancora più missionaria, che vada incontro all'altro senza proselitismo e che trasformi tutte le sue strutture per l'evangelizzazione del mondo attuale". (Civ)