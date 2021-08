Roma: Raggi, continuano ad arrivare nuovi mezzi per raccolta rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuano ad arrivare nuovi mezzi per la raccolta dei rifiuti a Roma. Nelle immagini potete vedere alcuni dei 50 'squaletti' appena arrivati nelle rimesse Ama di via dei Romagnoli, a Ostia, e del Salario". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi commentando delle immagini sul suo profilo. "Sono veicoli piccoli e agili che raccolgono i rifiuti, soprattutto quelli che restano a terra attorno ai cassonetti, e li portano nei mezzi più grandi che poi si dirigono verso gli impianti di smaltimento - spiega Raggi -. Presto entreranno in servizio e andranno a supportare il grande lavoro che stiamo portando avanti: dopo aver risanato Ama, nei cui bilanci abbiamo trovato un buco di oltre 250 milioni di euro, torniamo a investire, ad acquistare nuovi mezzi e ad assumere operatori. Stiamo cambiando anche tutti i cassonetti - aggiunge la sindaca -. In questi giorni sono stati posizionati oltre 1000 nuovi contenitori per i rifiuti nel municipio XIV. Si tratta della prima fase del grande piano di sostituzione dei cassonetti stradali che proseguirà in tutti i municipi di Roma: il programma prevede oltre 41 mila cassonetti nuovi (37.000 in metallo e 4.000 in polietilene) in arrivo entro il 2023, dei quali circa un terzo entro la fine dell’anno", conclude. (Rer)