Roma: da giunta emendamento a bilancio per ex depositi Atac, opposizioni ritirano odg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la maratona per approvare l'assestamento di bilancio del Campidoglio. Stamattina nel corso di una riunione dei capigruppo sia il Partito democratico, sia Fratelli d'Italia, i due gruppi che avevano presentato il maggior numero di ordini del giorno ed emendamenti collegati (500 nel caso del Pd e 1.700 nel caso di Fd'I), si sono detti disponibili con la giunta capitolina a favorire un'approvazione in tempi più veloci del documento, ritirando gli atti d'impegno e quelli emendativi, se si fosse trovato il modo di mettere in salvo i tre ex depositi Atac (piazza Ragusa, San Paolo, piazza Bainsizza) che nell'ambito del concordato preventivo vanno all'asta. La giunta, attraverso il vicesindaco e assessore alla Mobilità Pietro Calabrese, ha comunicato ai capigruppo l'impegno formale a modificare il Piano urbano della mobilità sostenibile dando ai cespiti una precisa destinazione legata alla mobilità sostenibile ed elettrica. "L'emendamento punta a partizionare, immobile per immobile, le somme che la giunta ha previsto per gli immobili di Atac all'asta e per cui la giunta ha previsto l'acquisto", ha detto Calabrese in Aula facendo riferimento a una memoria del dicembre del 2020. "La giunta è in procinto di ricevere la proposta di delibera per l'approvazione definitiva del Pums e in quella seda potremo specificare quanto già previsto in uno scenario a dieci anni" e che prevede una sostituzione della flotta con vetture verdi ed elettriche che avranno bisogno di "una infrastrutturazione delle rimesse per questo esercizio" e "abiiamo previsto di avere almeno 4 depositi per questo", ha concluso. I gruppi d'opposizione, pur favorendo una velocizzazione dei tempi, voteranno in maniera contraria sul documento finale.(Rer)