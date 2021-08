Africa: Fmi aumenta a 650 miliardi di dollari la sua capacità di prestito in diritti speciali di prelievo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei governatori del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato l'aumento della sua capacità di prestito finanziario in diritti speciali di prelievo (dsp) - convertibili in valuta - a circa 650 miliardi di dollari. In una nota, l'amministratore delegato Kristalina Georgieva ha parlato di una "decisione storica" e che verrà in aiuto in modo particolare ai paesi più poveri, inclusi quelli africani: i paesi beneficiari potranno infatti ricevere un assegno dall'Fmi che potranno convertire in valuta estera o valuta locale, quindi utilizzare il denaro per sostenere la propria economia o per stabilizzare le proprie finanze pubbliche. In base al nuovo meccanismo, secondo l'Fmi in media i Paesi poveri e quelli emergenti riceveranno l'equivalente di 275 miliardi di dollari sui 650 miliardi stanziati, di cui 33 miliardi saranno destinati ai Paesi africani. All'ultimo vertice del G7 i paesi ricchi si sono inoltre impegnati a offrire ai paesi poveri tutto o parte della loro dotazione di diritti speciali di prelievo: su queste basi, la Francia dovrebbe di conseguenza riassegnare al continente africano i 24 miliardi di dollari - o parte della somma - in dsp che le saranno versati. In totale, i paesi ricchi sperano che altri 100 miliardi di dollari possano andare all'Africa per finanziare i piani di stimolo economico. L'allocazione è la più grande nella storia dell'Fmi, dopo quella decisa nel 2008 che aveva aumentato la capacità di prestito a 250 miliardi di dollari.(Res)