Speciale scuola: Pittoni (Lega), veti fermano copertura cattedre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato, dichiara su Facebook: "Con 200 mila supplenti e un piano di stabilizzazione (ddl S. 1920) in linea con la normativa europea che avrebbe consentito già l'anno scorso di avere tutti i docenti titolari al loro posto per affrontare la crisi pandemica con adeguata potenza di fuoco nel rispetto di un diritto assoluto degli studenti, l'ex ministro dell'istruzione Lucia Azzolina ha il coraggio di affermare che assumere è difficile non per gli assurdi veti grillini a proposte di semplice buonsenso, ma perché 'mancano insegnanti'". (Rin)