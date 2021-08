Speciale scuola: Turchia-Grecia, Ankara condanna chiusura di 12 scuole nella Tracia occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ellenico, Kyriakos Mitsotakis, ha detto nei giorni scorsi che con l'avvicinarsi di settembre, la prima preoccupazione del governo greco sarà di far tornare i bambini a scuola in sicurezza in quanto l'insegnamento a distanza non potrà mai sostituire quello in presenza. Secondo Mitsotakis, "l'istruzione pubblica deve tornare una priorità nazionale" per "diventare un elemento di mobilità sociale" e "un'opportunità per la prosperità individuale" oltre che "un catalizzatore dei progressi complessivi e dello sviluppo del Paese". "Stiamo cercando di convincere i nostri concittadini a vaccinarsi", ha aggiunto il premier greco, durante un dibattito nel Parlamento di Atene su un documento per la riforma del settore istruzione. Infine il capo di governo ha osservato che la quarta ondata del Covid riguarderà solo i non vaccinati. (Tua)