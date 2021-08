Speciale scuola: Laforgia (Leu), certificazione verde fondamentale per uscire da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La certificazione verde "sarà fondamentale per consentirci di uscire dalla pandemia, se sapremo accompagnarlo ad una forte campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione". Lo dichiara, in una nota, il senatore di Liberi e uguali Francesco Laforgia. "La totale irresponsabilità che continua a mostrare Salvini - prosegue Laforgia - fa solo danni al Paese che ha bisogno di ripartire, senza fermarsi più. Ora dovremo impegnarci in particolare su due fronti: garantire la riapertura della scuola in presenza e impedire che il green pass venga usato come strumento di discriminazione sui luoghi di lavoro. Il governo ascolti i sindacati", conclude il senatore di Leu. (Com)