Speciale scuola: Lombardia, dal 23 agosto test antigenici rapidi gratuiti per fascia 6-13 anni

- L'attività di testing attualmente offerta nella fascia di età 14-19 anni, prosegue la nota, facilita l'individuazione precoce delle catene di trasmissione all'interno della comunità scolastica e ha contribuito a limitare l'espandersi del Covid: al tempo stesso, la continua ricerca attiva di casi è necessaria per tracciare la presenza del virus in relazione appunto al diffondersi delle varianti. “In vista dell''avvio del nuovo anno scolastico questa possibilità aiuta i ragazzi e le famiglie a tenere monitorata la situazione visto che i giovanissimi non sono ancora vaccinati: vogliamo fare tutto il possibile per iniziare in presenza la scuola, facendo attività di controllo e prevenzione su ipotetici rischi di trasmissibilità del virus”, ha aggiunto l'assessore regionale all'Istruzione, Fabrizio Sala. "I risultati avuti nella prima fase hanno confermato la bontà dell'iniziativa, e per questo abbiamo deciso di proseguirla e ampliarla: ora che la copertura vaccinale nella nostra Regione ha raggiunto percentuali che ci avviano alla conclusione del nostro piano somministrazioni anti Covid, quello della scuola è un campo dove dobbiamo concentrare la massima attenzione per scongiurare colpi di coda del virus", ha concluso Moratti. (Com)