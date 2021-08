Serbia: caso Belivuk, presidente Vucic si dice pronto per essere interrogato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, si è detto pronto ad essere interrogato sul caso Belivuk e sui presunti legami con l'omonimo clan criminale. Secondo quanto riporta la stampa locale, Vucic ha aggiunto di essere pronto a presentarsi al poligrafo "di modo che tutti possano vedere" se ha mentito. Il capo dello Stato ha poi ribadito che l'Fbi non ha avuto alcun ruolo nell'arresto dei membri della banda criminale, come invece precedentemente detto dall'ex ministro dell'Interno e attuale ministro della Difesa, Nebojsa Stefanovic. A questo proposito Vucic ha osservato che Stefanovic gli ha detto che non si riferiva direttamente al caso Belivuk, ma aveva parlato "in generale". (segue) (Seb)