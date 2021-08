Serbia: caso Belivuk, presidente Vucic si dice pronto per essere interrogato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ho sentito due giorni fa e gli ho chiesto che ruolo avesse l'Fbi. Mi disse che intendeva in generale e non il caso Belivuk. Tutto è stato fatto dal ministero dell'Interno e dalla Bia (servizio serbo d'intelligence), e in seguito hanno avuto il supporto dei servizi europei ", ha detto Vucic. E' stata presentata oggi una denuncia penale presso la Procura della Repubblica di Serbia contro il presidente Aleksandar Vucic e il ministro dell'Interno Aleksandar Vulin. Il vicepresidente del Partito progressista serbo, Milos Vucevic, e il deputato del Movimento Socialista Djordje Komlenski hanno presentato la denuncia per i rispettivi leader di partito. In una conferenza stampa davanti alla Procura, Vucevic e Komlenski hanno spiegato che la denuncia è stata depositata contro "le accuse pubblicate sui media" che collegano i vertici dello Stato alla criminalità organizzata. (segue) (Seb)