Serbia: caso Belivuk, presidente Vucic si dice pronto per essere interrogato (5)

- L'Alta corte di Belgrado ha deciso nei giorni scorsi di estendere la custodia cautelare per Veljko Belivuk, capo dell'omonimo clan criminale. La custodia è stata prolungata anche per il braccio destro di Belivuk, Marko Miljkovic, e per altre 25 persone sospettate di essere coinvolte nelle azioni del gruppo criminale. Il tribunale precisa in una nota che la detenzione è stata estesa di 30 giorni per l'esistenza di circostanze che indicano il pericolo di fuga e di interferenza con il procedimento giudiziario, in particolare influenzando i testimoni. Esiste inoltre il pericolo di reiterazione di reati punibili con la reclusione superiore a dieci anni. (Seb)