Regno Unito: stampa locale, terrorista Sudesh Amman si era radicalizzato in carcere

- Sudesh Amman, terrorista che ha accoltellato due persone prima di essere ucciso dalla polizia a sud di Londra nel febbraio 2020, era diventato sempre più violento in carcere arrivando a dichiarare di voler uccidere la regina. E' quanto emerge da un'inchiesta citata oggi dall'emittente "Bbc". Prima dell'attacco terroristico del febbraio 2020, infatti, Amman era stato in carcere per 40 mesi nel 2018 per aver preparato atti di terrorismo. Appena un mese prima della sua liberazione, avvenuta nel gennaio 2020 un mese prima dell'attacco effettivamente attuato nel sud di Londra, è stata ritrovata una nota in arabo nel suo cellulare che avrebbe provato la sua fedeltà al leader dello Stato islamico Abu Bakr al Baghdadi.(Rel)