Giustizia: Varchi (Fd'I), bene centrodestra su ricatto sinistra

- Il deputato di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi, capogruppo Fd'I in commissione Giustizia della Camera, dichiara: "Ringraziamo i colleghi del centrodestra per lo scatto di orgoglio che hanno dimostrato nella votazione dell'odg di Fratelli d'Italia sulla responsabilità dei giudici. Fa piacere vederli alzare la testa di fronte al ricatto di una sinistra come sempre prepotente e arrogante. Che la maggioranza si spacchi non è una novità - continua la parlamentare in una nota - così come il fatto che solo il continuo ricorso al voto di fiducia le consenta di tenerla unita. Fratelli d'Italia continuerà le sue battaglie sui valori cari al centrodestra e ci auguriamo che anche gli alleati di centrodestra saranno al nostro fianco". (Com)