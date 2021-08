Libano: Gruppo di sostegno internazionale, autorità completino indagini esplosione porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo di sostegno internazionale (Gsi) per il Libano ha esortato le autorità libanesi a completare rapidamente le indagini sull’esplosione avvenuta nel porto di Beirut il 4 agosto del 2020, per scoprire la verità e fare giustizia. E’ quanto si legge in un comunicato stampa diffuso oggi dal Gsi alla vigilia dell'anniversario della devastante esplosione, che ha provocato oltre 200 morti. Il Gsi ha evidenziato con preoccupazione l’accelerazione del deterioramento delle condizioni economiche che ha gravemente colpito tutti i segmenti della società libanese, delle istituzioni e dei servizi. Il Gsi ha invitato le autorità libanesi, per senso di responsabilità nazionale, a intraprendere con urgenza ogni passo possibile per migliorare le condizioni di vita della popolazione libanese. I membri del Gsi, di cui fa parte anche l’Italia, hanno accolto con favore la conferenza presieduta congiuntamente dalla Francia e dalle Nazioni Unite, prevista domani, 4 agosto, per affrontare i bisogni umanitari delle persone più vulnerabili del Libano. Il Gsi ha osservato che è passato un anno senza che venisse formato un governo, dopo le dimissioni dell’esecutivo di Hassan Diab. I membri hanno preso atto della designazione di un nuovo primo ministro incaricato e hanno invitato i leader a sostenere senza indugio la formazione di un nuovo governo dotato di poteri che attui riforme significative. Il Gruppo ha ricordato l'importanza di tenere elezioni in tempo per salvaguardare la democrazia in Libano e ripristinare la fiducia e la speranza del suo popolo. (Res)